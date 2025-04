Tvrdá rana pre Banskú Bystricu. Futbalisti Komárna skórovali z poslednej akcie zápasu

František Straka, tréner Banskej Bystrice: „Je to obrovské sklamanie pre všetkých, pretože zápas sme nezvládli. Necháme si streliť v posledných sekundách gól, to sú fatálne chyby, ktoré sa nesmú stať. Nebol to jednoduchý duel pre nás, najmä po psychickej stránke. Vedeli sme, že máme veľkú šancu odlepiť sa z posledného miesta, no chýbal nám dôraz, kreativita a ďaleko väčšie emócie. Chýbal nám predovšetkým dôraz pred bránkou, my sme sa pred ňu horko ťažko dostávali. Je to veľké sklamanie. Budeme bojovať ďalej, to je jasné, ale mňa táto prehra neskutočne mrzí a bolí, pretože plán bol úplne iný. Nedotiahli sme šance, v situáciách jeden na jedného sme takmer nič neurobili. Hostia veľmi dobre bránili, niekedy aj v šestici. My sme sa snažili dávať lopty za ich obranu, ale chýbala nám individuálna kvalita smerom dopredu. Mrzí ma, že sme to nedotiahli do konca.“

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Zaskočili sme domácich našim rozostavením, ktoré sme predtým nehrali, respektíve sme ho vytiahli pri vedení o jeden gól, keď sme už išli na troch obrancov. Vzadu som mal celú šírku zakrytú a chlapci splnili do bodky to, čo sme robili na tréningoch celý týždeň. Bystricu sme do vyložených šancí nepustili. Prišli sme na Štiavničky neprehrať. V druhom polčase prišli na ihrisko skúsení hráči, ktorí mi predtým chýbali. Zaslúžene sme vyhrali. Rudzan mal na začiatku druhého polčasu stopercentnú šancu, keď z troch metrov prestrelil prázdnu bránku, potom Kubista po rohu mal veľkú šancu. Najmä po štandardkách sme mali viac šancí. Dali sme napokon gól v poslednej minúte nadstaveného času a môžeme odchádzať spokojní. Urobili sme dôležitý krok k záchrane.“