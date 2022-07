Za Los Angeles debutovali nové hviezdne posily, dostali sa na čelo MLS

NASHVILLE. Waleský futbalový útočník Gareth Bale a taliansky obranca Giorgio Chiellini absolvovali v nedeľu úspešnú premiéru v drese amerického klubu FC Los Angeles zo zámorskej MLS, obaja boli pri víťazstve 2:1 na ihrisku Nashville SC.

Tridsaťsedemročný Chiellini nastúpil v základnej zostave a hral do 60. minúty, o štyri roky mladší Bale sa dostal na ihrisko v 71. minúte a bol na ňom až do konca duelu.

FC Los Angeles sa dostal na čelo súťaže do 42 bodmi.



"Bol to úžasný pocit. Chcel som pomôcť tímu a odohrať nejaké minúty. Bolo to pre mňa dôležité, aby som sa dostal do formy. Ešte dôležitejšie je to, že sme získali tri body a sme za ne radi," povedal po stretnutí Bale podľa oficiálneho klubového webu.