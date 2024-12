Paríž zažíva úplný útlm ofenzívy. Nemám čarovný vzorec, vravel tréner

"Moja analýza je pozitívna. Výsledok neodráža to, čo sme videli na trávniku. Hrali sme proti mužstvu, ktoré má doma druhé najlepšie výsledky.

Auxerre bol po prestávke nebezpečný, no v druhom polčase sme zlepšili tempo a mali sme viac šancí. Svojim hráčom nemám čo vytknúť," uviedol Enrique na tlačovej konferencii.

Španielsky kormidelník však vie, že jeho tímu chýbajú góly. "Ak si rozoberieme všetky zápasy, máme výnimočné čísla. V klube je taká aureola negativity, ktorej veľmi nerozumiem. Brankár Auxerre bol však veľmi dobrý. Nemám čarovný vzorec.

Sme povinní vytvárať si viac príležitostí a realizovať ich. Auxerre mal málo šancí, čo je dobré znamenie. Ale potrebujeme získať sebadôveru, to áno. Je pravda, že sa vieme zlepšiť, to je jasné. Nie je to psychický problém.

Sme tím, ktorý najviac boduje v Ligue 1, v Lige majstrov je to iné. Som presvedčený, že v utorok v Salzburgu zabodujeme. Kritizoval by som hráčov, ak by nemali motiváciu, ale dajú do toho všetko. Chcú strieľať góly, je to v ich záujme," dodal Enrique.