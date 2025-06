Elitné veľkokluby a Auckland City. Amatéri z Nového Zélandu si na MS klubov museli vziať neplatené voľno

Ak dáme do toho všetko, bude to pozitívne

Kilkolly opisuje klub ako "rodinný, kde je každý vítaný, všetci sa poznajú a na každom zápase vidíte tie isté tváre".

Domáci štadión novozélandského tímu Kiwitea Street je zasadený v rezidenčnej štvrti Aucklandu a zápasy sleduje 200 až 2 000 divákov.

"Máme peknú klubovú miestnosť a každý si po zápase rád dá drink," dodal 29-ročný útočník, ktorý v takmer 140 zápasoch za klub skóroval v priemere každý druhý duel.

Auckland City je momentálne druhý v 12-člennej amatérskej Northern League. Proti svetovej špičke si však dávajú skromné ciele.

"Ak odídeme s pocitom, že sme hrali našu hru a dali do toho všetko, bude to pozitívny pohľad. Ak odídeme s pocitom, že sme neurobili všetko, čo sme mohli, bol by to trpký pocit," pokračoval.