ONLINE: Atlético Madrid - Valencia CF dnes, La Liga LIVE (Hancko, 16. kolo)

Futbalisti Atlética Madrid a Valencia CF dnes hrajú zápas 16. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V drese domácich sa predstaví slovenský obranca Dávid Hancko.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Atlético Madrid - Valencia dnes (futbal, La Liga 2025/2026, 16. kolo, Dávid Hancko, sobota, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
13.12.2025 o 14:00
16. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Valencia
Prenos
Atlético Madrid
Svěřenci trenéra Diega Simeoneho doposud získali celkem jednatřicet bodů, což jim stačí na celkové čtvrté místo. Do zápasu s Valencií budou vstupovat se dvěma ligovými porážkami v řadě, sérii pěti výher ukončili na hřišti Barcelony, kde padli 1:3, o pár dní později pak nestačili ani na Bilbao. V týdnu si ovšem spravili chuť v Lize mistrů, třetí venkovní zápas v řadě už nezaváhali a PSV porazili 3:2.
Očekávané absence:
Á. Baena, J. M. Giménez, M. Llorente
Nejproduktivnější hráči:
Julián Álvarez 7+2
Antoine Griezmann 4+0
Alexander Sorloth 4+0
Valencia CF
Ches Blanquinegros se nacházejí těsně nad pásmem sestupu se ziskem patnácti bodů. Poslední příčky opustili v minulých kolech, už čtyřikrát v řadě totiž bodovali. Hned tři remízy 1:1 zapsali s Betisem, Vallecanem a Sevillou, jediné vítězství ze čtyř zmiňovaných duelů urvali na domácí půdě, před třemi týdny porazili 1:0 Levante.
Očekávané absence:
M. Diakhaby, C. Tarrega, J. Gayá, L. Rioja
Nejproduktivnější hráči:
Hugo Duro 5+0
Arnaut Danjuma 3+1
Diego Lopéz 3+0
Krásný sobotní večer přeji všem fanouškům fotbalu, dnes je na programu 16. kolo španělské LaLigy a já Vás vítám u zápasu Atlético Madrid – Valencia CF. Úvodní výkop je na Estadio Metropolitano naplánován na 14:00.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.