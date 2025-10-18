ONLINE: Atlético Madrid - CA Osasuna dnes, La Liga LIVE (Dávid Hancko)

MADRID. Futbalisti Atlética Madrid a CA Osasuna dnes hrajú zápas 9. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V zostave domácich by nemal chýbať slovenský obranca Dávid Hancko.
Kde sledovať zápasy La Ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE: Atlético Madrid - CA Osasuna dnes (La Liga 2025/2026, 9. kolo, Dávid Hancko, sobota, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
18.10.2025 o 21:00
9. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Osasuna
Prenos
Zajímavé je, že se od 28. srpna 2011 ve vzájemných utkáních nezrodil nerozhodný výsledek. Atlético od té doby zvítězilo šestnáctkrát, Osasuna pouze třikrát, ovšem z toho dvakrát od loňského jara. To si z Madridu přivezla po dlouhé řadě nezdarů překvapivou vysokou výhru 4:1, v minulém soutěžním ročníku na Estadio Wanda Metropolitano prohrála 0:1, ale doma nad Atléticem opět zvítězila 2:0 po hlavičkách Cateny a Budimira.
CA Osasuna
Na dostřel šestého Atlética, tedy ve vzdálenosti tří bodů, je ovšem i dvanáctá Osasuna, která se zatím prezentuje nejdefenzivnějším pojetím hry v celé soutěži. Velice překvapivě se totiž právě celek z Pamplony dělí o pozici nejpevnější obrany ligy, zároveň však jen Oviedo a Girona vstřelily méně branek. V minulém kole dokázali hosté díky Catenově hlavičce z poslední minuty otočit zápas s Getafe na konečných 2:1.
Dvakrát letos skóroval zkušený Ante Budimir, o další góly se střelci podělili po jednom. Osasuna nehlásí žádnou absenci.
Atlético Madrid
Obhájce bronzu utrpěl jedinou porážku v úvodním kole na hřišti Espanyolu, z dalších sedmi utkání však hned čtyřikrát remizoval 1:1 včetně posledního duelu před reprezentační přestávkou ve Vigu, kde více než hodinu vedl. V docela vyrovnané tabulce zatím Atléticu patří šestá příčka, ještě třetí Villarreal má madridský celek na dostřel.
V ofenzívě spoléhají domácí na Juliána Álvareze, který v 9 utkáních vstřelil 7 branek, zatímco žádný z jeho spoluhráčů se zatím nedostal přes dvě.
Pro zranění budou chybět letní zvučné posily Cardoso a Almada.
