Hanckov Madrid má nového riaditeľa. Prichádza z konkurenčnej Barcelony

Futbalisti Atletica Madrid
Futbalisti Atletica Madrid (Autor: TASR/AP)
7. okt 2025 o 14:36
Atléticu má pomôcť stabilizovať káder a financie.

MADRID. Španielsky futbalový klub Atlético Madrid angažoval Mateua Alemanyho na post riaditeľa mužského profesionálneho futbalu.

Šesťdesiatdvaročný Alemany opustil konkurenčný FC Barcelona v roku 2023, teraz nastúpil do funkcie a už sa stretol s trénerom Diegom Simeonem.

NIekdajší prezident klubu RCD Mallorca pomohol Kataláncom v roku 2023 vybudovať káder a získať titul v La Lige pod vedením prezidenta Joana Laportu.

Počas svojho pôsobenia v organizácii "blaugranas", kam prišiel v roku 2021, bol známy ako vynikajúci vyjednávač a prispel k stabilizácii financií klubu a zníženiu mzdových nákladov.

V Atléticu bude Alemany spolupracovať s generálnym riaditeľom futbalu Carlosom Bucerom, ktorý má na starosti aj B-tím a mládežnícku akadémiu.

"Los Colchoneros" začali sezónu slabšie, aktuálne sú na piatom mieste tabuľky so stratou ôsmich bodov na vedúci Real Madrid. V závere septembra však tohto mestského rivala zdolali 5:2.

    dnes 14:36
