Simeone volá po trpezlivosti a tvrdej práci. Tréner Elche priznal, že súper by si víťazstvo zaslúžil

MADRID. Futbalisti Atletica Madrid si v druhom zápase španielskej La Ligy zaslúžili zvíťaziť. Po domácej remíze s nováčikom súťaže Elche (1:1) to povedal tréner tímu Diego Simeone.
„Los Colchoneros“ v kádri so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom v novej sezóne ešte naplno nebodovali a naďalej čakajú na svoje prvé víťazstvo.
Po úvodnej prehre na pôde Espanyolu Barcelona (1:2) si chcelo Atletico napraviť chuť. Na domácom Metropolitane to malo rozohrané dobre, už v 8. minúte otvoril skóre Alexander Sörloth po prihrávke Hancka.
O sedem minút nato však vyrovnal Rafa Mir a napriek veľkému tlaku prevažne v druhom polčase sa madridskému klubu nepodarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu.
Musíme byť trpezliví, vraví Simeone
„Chceli sme zvíťaziť a zaslúžili sme si vyhrať tento zápas. Od duelu s Espanyolom až po dnešný zápas bolo vidieť zlepšenie, hrali sme lepšie. Výsledok tam nie je, ale musíme pracovať a byť trpezliví,“ uviedol Simeone po stretnutí.
Atletico má po úvodných dvoch kolách na konte len jeden bod a medzi hráčmi podľa neho začína prevládať hnev.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Madrid - Elche
„Sú v práve. Dali sme do toho všetko, ale nedokázali sme vyhrať. Samozrejme, vďaka pokoju, trpezlivosti a tvrdej práci dosiahneme výsledky, ktoré nám zostanú a od toho sa nemôžeme odchýliť.
Odohrali sme dva zápasy, v ktorých sme si zaslúžili viac,“ konštatoval Simeone podľa španielskej Marcy.
Kapitán tímu a brankár Jan Oblak si sypal popol na hlavu za inkasovaný gól: „Máme v sebe veľa hnevu a zúrivosti, pretože sme urobili všetko. Som nahnevaný, pretože pri inkasovanom góle som mal byť v lepšej pozícii, ale lopta sa zastavila a ja som nebol v správnej pozícii.“
Pochválil súpera
Simeone pochválil defenzívne schopnosti Elche. Nováčika podržal aj Oblakov náprotivok Matias Dituro, ktorý si pripísal päť zákrokov.
„Súper bránil veľmi dobre. Brankár využil dve veľmi dobré šance, jednu so Sörlothom a druhú s Llorentem. Pri ich bráne sme urobili chybu.
Mužstvo útočilo celý zápas, ale v ústach nám zostala pachuť. Na konci súboja, keď boli viac defenzívni, to bolo ťažšie,“ povedal argentínsky kormidelník.
Hanckov stopérsky kolega Robin Le Normand sa snažil vidieť aj pozitíva: „Chceli sme viac. Boli sme pred našimi fanúšikmi a chceli sme vyhrať. Ale sme na správnej ceste, veľa sme si vytvorili. Je tu veľa nových hráčov, ale hráme dobrý futbal. Musíme si vážiť aj to dobré.“
Atlético si zaslúžilo vyhrať
O dobrom vstupe do nového ročníka môže naopak hovoriť Elche, ktoré získalo už dva body. V 1. kole hralo doma nerozhodne s Betisom Sevilla taktiež 1:1.
„Bol to tréning prežitia. Museli sme sa veľa prispôsobiť súperovi, ktorý je veľmi dobrý. Chceli by sme urobiť viac, najmä s loptou, ale bol to skvelý zápas.
Atletico si pravdepodobne zaslúžilo vyhrať, ale tento úžasný šport umožňuje skórovať aj tým, ktorí nie sú najlepší.
Je to veľmi cenná remíza proti jednému z najlepších tímov na svete,“ tešil sa kouč Elche Eder Sarabia.
Atletico sa najbližšie predstaví na trávniku Alavesu, Sarabiov tím si pred domácimi divákmi zmeria sily s ďalším nováčikom Levante.
„Všetci sme v najvyššej súťaži na základe vlastných zásluh a pretože robíme veľa vecí dobre. Je to jedna z najlepších líg na svete. Máme dva body a ešte sme nič neurobili. Nemôžeme sa príliš chváliť.
Toto by nás malo naplniť energiou a presvedčením. Musíme byť na seba nároční, lebo je veľa vecí, ktoré môžeme zlepšiť. Musíme zachovať pokoj a pripraviť sa na ďalší zápas,“ uzavrel španielsky kouč.