Hancko sa stal hviezdou Atlética, no Simeone vidí rezervu: Nerozumie tomu, čo mu hovorím

BRATISLAVA. Atlético Madrid predstavilo hráčov pre novú sezónu pred domácou ligovou premiérou na štadióne Metropolitano vo veľkom štýle. Najmä nové akvizície, medzi ktoré patrí aj slovenský obranca Dávid Hancko.
Ten vyšiel po prvýkrát na trávnik španielskeho tímu za potlesku divákov, pričom ho sprevádzala skladba Sweet Child O' Mine od skupiny Guns N’ Roses.
Takéto uvítanie doposiaľ nezažil. Odvďačil sa zaň patrične, a to skvelým výkonom v zápase druhého kola španielskej ligy proti Elche (1:1).
Zatiaľ čo sa Atlético v úvode sezóny výsledkovo trápi, Hancko je v tíme trénera Diega Simeoneho svetlou výnimkou.
Hanckov výkon bol jediným pozitívom
Už po siedmich minútach duelu s Elche Slovák vyšiel s loptou z vlastnej polovice, rozhliadol sa a poslal dlhú prihrávku na útočníka Alexandera Sorlotha, ktorý z prvého dotyku skóroval.
Išlo o famóznu prihrávku za obranu, za ktorú si prievidzký rodák pripísal prvú asistenciu v španielskej metropole.
„Jediná dobrá správa pre červeno-biely tím bol Hanckov pôsobivý výkon," napísal po zápase španielsky denník Diario AS.
„Slovák si pripísal skvelú asistenciu po fantastickej prihrávke. V obrane si dával pozor na krátke prihrávky súpera," dodal vo svojom tradičnom hodnotení jednotlivcov novinár zo spomínaného denníka Ángel Contonente.
Ďalšie španielske periodikum Marca, ktoré udeľuje v každom zápase najlepšiemu hráčovi tri hviezdičky, dalo Hanckovi dve hviezdičky, zatiaľ čo každému ďalšiemu hráčovi Atlético Madrid len jednu vrátane trénera Diega Simeoneho.
Stále sa má v čom zlepšovať, tvrdí Simeone
Tréner bol po druhej strate bodov v rade rozhorčený: „Cítim sa trápne. Chceli sme vyhrať. Zaslúžili sme si vyhrať."
Simeone videl napriek remíze v dueli pozitíva, najmä oproti prvému kolu, v ktorom jeho tím podľahol Espanyolu (1:2): „Od prvého zápasu došlo k zlepšeniu. Musíme zostať trpezliví."
„Dobré je, že nehovoríme o tom, že sme neútočili. Nehovoríme o tom, že sme nevytvárali hru. Je pravda, že sme remizovali, že nie sme spokojní, ale sme na ceste, ktorou musíme ísť," doplnil Simeone.
Napriek trpkej strate bodov vyzdvihol prínos Dávida Hancka. „Podáva veľmi dobré výkony," poznamenal kouč pre DAZN.
V niektorých aspektoch hry však stále vidí medzery: „Stále sa ale má v čom zlepšovať. Napríklad v druhom polčase, keď ho museli v niektorých akciách spoluhráči zachranovať."
Musí sa naučiť španielsky
Hancko sa podľa trénera potrebuje zdokonaliť aj mimo ihriska, a to v učení sa španielskeho jazyka.
„Kvôli problémom s jazykom stále úplne nerozumie tomu, čo mu hovorím. Postupne sa však viac začleňuje do tímu. Zdá sa byť uvoľnený, energický a dychtivý útočiť," zhodnotil Simeone.
Slovenský obranca však dostal najlepšie hodnotenie a najväčší kompliment od denníka Marca, ktorý jeho výkon zaokrúhlil na osem z desiatich. Opäť ide o najlepšie číslo v madridskom tíme.
„Zdá sa, akoby bol v Atléticu od minulej sezóny," čuduje sa novinár Carlos Fernández z Marca a dopĺňa:
„Stal sa hviezdou obrany Atlética Madrid. Je veľmi spoľahlivý obranca a kľúčový hráč pre Simeoneho v útočnej fáze."
Bol pozoruhodný a je lídrom, píšu médiá
Podľa jeho hodnotenia bol Hancko nebezpečný vždy, keď sa objavil v šestnástke Elche. Krátko pred koncom hodiny hry mohol aj skórovať, no jeho hlavičkovému zakončeniu chýbala razancia.
„Zanechal dobrý dojem. Simeone má vo svojej obrane lídra, ktorý je rázny v súbojoch," zhodnotil Fernández.
Hancko vyhral v dueli s Elche tri zo šiestich súbojov a dve zo štyroch jeho dlhých prihrávok našli svojho adresáta.
„Bol pozoruhodný," zhodnotil jeho výkon ďalší španielsky denník Mundo Deportivo. „Slovák patril k najlepším hráčom Atlética. Asistoval Sorlothovi na 1:0, predviedol niekoľko šikovných šprintov, ktoré boli nebezpečené, a bol solídny v obrane," zakončil.