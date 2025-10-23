Čarovný debut brankára Slavie v Lige majstrov. Mal dostať cenu pre hráča zápasu, chválili ho

BRATISLAVA. Nie je remíza ako remíza. Futbalisti Slavie Praha získali v ligovej fáze Ligy majstrov svoj druhý bod.
Kým domáca deľba bodov s nórskym celkom Bodo/Glimt sa fanúšikom právom málila, bezgólová remíza na pôde Atalanty Bergamo je pre pražský klub veľký úspech.
Päť výnimočných zákrokov
Zápas síce skončil 0:0, ale diváci sa nenudili. Mužstvá mali dovedna 38 streleckých pokusov. Atalanta mierila do priestoru bránky päťkrát, hostia mali o jednu strelu menej.
Slaviu podržal vynikajúcimi zákrokmi brankár Jakub Markovič. Pre 24-ročného futbalistu to bol debut v najprestížnejšej súťaži.
Už v 13. minúte vychytal nájazd Odilona Kossonoua a následne vyrazil strelu Charlesa De Keteleareho.
„Pre brankára je výhoda, keď prvý zákrok príde skoro. Takto má väčšie sebavedomie do ďalších zákrokov. Veľmi mi to pomohlo,“ poznamenal Markovič, ktorý je v Slavii dvojkou Jindřicha Staněka. Ten však nemohol nastúpiť pre zranenie.
VIDEO: Najlepšie zákroky brankárov
Markovič sa svojej šance pevne chopil. V 28. minúte zázračne zastavil loptu po šanci Nikolu Krstoviča.
Ďalší zákrok prišiel v 67. minúte, keď sa naňho rútil Kamaldeen Sulemana, ale český brankár vybehol v ideálnom rytme.
No a nakoniec sa vyznamenal v 86. minúte, keď reflexívne vyrazil nepríjemnú strelu Gianlucu Scamaccu z hranice šestnástky.
„Domáci mali kvalitu a strieľali zo všetkého, čo sme im umožnili. Strely boli razantné. Som rád, že som sa takto chytil,“ prízvukoval po zápase Markovič.
Za najťažší moment považoval šancu Scamaccu. „Nebol som v úplne ideálnom postavení. Chcel som trochu zaliezť, ale prekvapil ma,“ opísal situáciu v rozhovore pre iDnes.
O soške nepremýšľa
Jeho výkonom boli nadšení aj fanúšikovia, pri tradičnej ďakovačke dlho vyvolávali jeho meno.
„Zaslúžil by si aj cenu pre hráča zápasu,“ vravel v televíznom štúdiu bývalý brankár Slavie Martin Vaniak.
Trofej od UEFA však napokon získal De Keteleare. „Vytvoril väčšinu dobrých útočných situácií Atalanty,“ odôvodnila svoju voľbu technická skupina UEFA.
Podľa špecializovaného portála Sofascore bol najlepším mužom na ihrisku jednoznačne Markovič.
Ako jediný z aktérov stretnutia dostal známku nad 8, konkrétne 8,6. Podľa štatistických ukazovateľov zabránil 2,36 gólu.
Domáci brankár Marco Carnesecci mal síce iba o jeden zákrok menej, ale musel zasahovať v jednoduchších situáciách. On zabránil iba 0,76 gólu.
Markovič si však na individuálne ocenenia nepotrpí. „Je mi to teraz jedno. Som rád, že sme uhrali bod proti takému silnému súperovi. Soška je niečo naviac, ale teraz o tom vôbec nepremýšľam,“ vyhlásil.
Čarodejník na čiare
Markovič je rodák z Přerova, v mládeži pôsobil aj v Olomouci, ale ako dorastenec prestúpil do Slavie.
Neskôr bol na hosťovaní v Mladej Boleslavi, vo Vlašime, v Pardubiciach a naposledy v Ostrave. Do Slavie sa vrátil vlani v zime.
„Zahrať si Ligu majstrov je sen každého futbalistu a vedel som, že Slavia ju zrejme bude hrať. Preto som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol,“ vravel v rozhovore pre iDnes.
V aktuálnej sezóne odchytal päť súťažných zápasov. Tri v lige, jeden v domácom pohári a jeden v Lige majstrov.
Inkasoval v nich len jediný gól, v derby so Spartou, ktoré skončilo remízou 1:1.
V úvode sezóny dvakrát nastúpil aj za béčko v druhej lige.
Vtedy ešte ani netušil, že ho čoskoro budú velebiť v najprestížnejšom pohári.
„Sme s ním od jeho sedemnástich, tréneri brankárov s ním pracujú dlhodobo. Blízko debutu mal už na Interi,“ poznamenal tréner Slavie Jindřich Trpišovský.
„Šťastie praje pripraveným, a to on bol. Ukázal obrovskú rýchlosť a reflexy na čiare,“ doplnil kouč.
„Bol fantastický. Vždy mu hovorím, že nohami veľmi nevie hrať, ale na čiare je čarodejník a teraz sa to potvrdilo,“ vzdal hold brankárovi kapitán Slavie Jan Bořil.
Pokorní a hladní zároveň
Bořil nastúpil v Lige majstrov po dlhých šiestich rokoch. V televíznom rozhovore sa smial, že už v druhej minúte začal strácať dych. „Bol to celkom 'fičák',“ poznamenal.
V závere stretnutia sa na ihrisko dostal aj Slovák Erik Prekop. Preňho to bol tiež debut v Lige majstrov. Za dve minúty stihol dva dotyky s loptou.
Slavia v predchádzajúcom kole Ligy majstrov prehrala v Miláne s Interom 0:3.
„Výsledok je pre nás oveľa priaznivejší ako v Miláne, ale hlavne výkon bol v inej dimenzii. Mám radosť, že nám to behalo. Vyžmýkali sme zo seba maximum, niektorí hráči išli až za hranu,“ vravel po stretnutí v Bergame Trpišovský.
Slavia bola naposledy v skupinovej fáze Ligy majstrov v sezóne 2019/2020. Vtedy v nej uhrala dva body. Túto métu teraz dosiahla už po troch zápasoch a ešte ju čaká ďalších päť.
„Mám pocit, že tá súťaž je ešte lepšia ako pred šiestimi rokmi. Kvalita je obrovská, futbal sa zrýchlil. Musíme byť pokorní a hladní zároveň,“ zdôraznil Trpišovský.