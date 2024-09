ONLINE: Atalanta Bergamo - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Atalanta Bergamo



Domáci futbalisti sú aktuálnym víťazom Európskej ligy. V minuloročnom finále sa im podarilo ako jedinému tímu zdolať Bayer Leverkusen jasne 3:0. Dnes však majú proti sebe mimoriadne náročného súpera z Londýna. Uvidíme ako to domáci hráči zvládnu.



Arsenal FC



Zverenci Mikela Artetu majú veľmi slušnú formu. V Premier league nazbierali v štyroch zápasoch 10 bodov. Dnes sú favoritom a očakáva sa ich trojbodový zápis. Musia sa to však potvrdiť na ihrisku. Uvidíme či sa im to podarí.