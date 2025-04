Tottenham chce odložiť ligový zápas, no Aston Villa mu odmieta vyjsť v ústrety

LONDÝN. Anglický futbalový klub Aston Villa nesúhlasí s odložením zápasu Premier League s Tottenhamom Hotspur na požadovaný dátum ich súpera. Dôvodom je nahustený zápasový program.

Pôvodný termín zápasovej konfrontácie je naplánovaný na nedeľu 18. mája, avšak Tottenham požiadal o zmenu v prípade, že by postúpil do finále Európskej ligy a chcel by sa dôkladnejšie pripraviť na tento duel.