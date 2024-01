Newcastle zastavil čiernu sériu, Dúbravku museli v zápase ošetrovať

LONDÝN. Futbalisti Newcastlu United so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom ukončili sériu štyroch ligových prehier a bodovali v najvyššej anglickej súťaži prvýkrát od 16. decembra.

Slovenského brankára museli v zápase ošetrovať, keď po jednom zo zákrokov zostal ležať na zemi. Zápas však dochytal do konca a celkovo si pripísal päť úspešných zákrokov.

Dúbravka odchytal celé stretnutie, na jeho bránu smeroval šesť striel, no inkasoval iba raz, keď ho za stavu 3:0 pre hostí prekonal v 71. minúte Ollie Watkins.

Newcastle nasmeroval k víťazstvu dvomi gólmi švajčiarsky obranca Fabian Schär. Po prestávke si dal ďalší do vlastnej bránky domáci Alex Moreno.

Hoci od polovice decembra zaznamenali "Magpies" dve víťazstvá v Pohári FA nad Sunderlandom a Fulhamom, v Premier League sa trápili.

V utorok im pomohlo, že našli nečakaného strelca v osobe stopéra Schära. Howe dostal po zápase otázku, či nechce švajčiarskeho obrancu prerobiť na útočníka.

"Ak by sme to spravili, pravdepodobne by strelil niekoľko gólov, pretože je na stopéra nesmierne technicky nadaný," poznamenal tréner Newcastlu.

"Dokázal niečo, čo nikto od neho nečakal. Je skvelé vidieť jeho meno na listine strelcov. Jeho celkový výkon na ihrisku bol výborný, spoločne so Svenom (Botmanom, pozn. red.) hrali vzadu skvele, podali zatiaľ svoj najlepší výkon ako stopérska dvojica."