Anglický obranca sa nechystá zmeniť reprezentačný dres. V klube hrá s Rigom a Boženíkom

Ashley Phillips
TASR|17. mar 2026 o 14:34
Anglický futbalový obranca Ashley Phillips sa nechystá zmeniť svoju národnú príslušnosť. Dvadsaťročný stopér, ktorého sa už niekoľko rokov snaží získať reprezentácia Walesu, nefiguruje v nominácii Craiga Bellamyho na budúcotýždňový zápas baráže o postup na MS 2026 proti Bosne a Hercegovine.

Phillips má dvojité občianstvo, keďže jeho mama pochádza z waleskej Swansea.

Túto krajinu reprezentoval v kategórii do 16 rokov, ale neskôr si začal obliekať dres Anglicka, za ktoré hral naprieč zvyšnými mládežníckymi úrovňami.

Kmeňový hráč Tottenhamu je od leta 2024 na hosťovaní v druholigovom Stoke City, kde pôsobia slovenskí reprezentanti Tomáš Rigo a Róbert Boženík. Informácie priniesla agentúra AFP.

Reprezentácie

Trofej pre víťaza MS vo futbale.
MS vo futbale budú streamované online. FIFA sa dohodla na spolupráci s YouTube
dnes 15:39
Domov»Futbal»Reprezentácie»Anglický obranca sa nechystá zmeniť reprezentačný dres. V klube hrá s Rigom a Boženíkom