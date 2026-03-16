Bývalý anglický reprezentant si vyskúša pozíciu trénera. Má dostať tím do play off

Ashley Cole
Ashley Cole (Autor: WideFootball)
ČTK|16. mar 2026 o 12:38
Tím aktuálne drží poslednú ôsmu postupovú pozíciu.

Bývalý anglický reprezentant Ashley Cole si pri futbalistoch Cesena FC po prvý raz vyskúša úlohu hlavného trénera.

Taliansky klub uviedol, že so 45-ročným bývalým obrancom Arsenal FC či Chelsea FC podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na predĺženie.

Cole dostal za úlohu doviesť Cesenu do play-off o postup do Serie A. Tím aktuálne drží poslednú ôsmu postupovú pozíciu. Po 7 zápasoch bez víťazstva bol v sobotu odvolaný Michele Mignani.

VIDEO: Predstavenie Colea ako trénera

Účastník troch majstrovstiev sveta a hráč so 107 štartmi za anglickú reprezentáciu ukončil kariéru v roku 2019. Ako asistent trénera následne pôsobil v Everton FC, Birmingham City FC a pri národnom tíme.

Taliansko

Ashley Cole
Ashley Cole
Bývalý anglický reprezentant si vyskúša pozíciu trénera. Má dostať tím do play off
dnes 12:38
