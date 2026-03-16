Bývalý anglický reprezentant si vyskúša pozíciu trénera. Má dostať tím do play off

Bývalý anglický reprezentant Ashley Cole si pri futbalistoch Cesena FC po prvý raz vyskúša úlohu hlavného trénera.
Taliansky klub uviedol, že so 45-ročným bývalým obrancom Arsenal FC či Chelsea FC podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na predĺženie.
Cole dostal za úlohu doviesť Cesenu do play-off o postup do Serie A. Tím aktuálne drží poslednú ôsmu postupovú pozíciu. Po 7 zápasoch bez víťazstva bol v sobotu odvolaný Michele Mignani.
VIDEO: Predstavenie Colea ako trénera
Účastník troch majstrovstiev sveta a hráč so 107 štartmi za anglickú reprezentáciu ukončil kariéru v roku 2019. Ako asistent trénera následne pôsobil v Everton FC, Birmingham City FC a pri národnom tíme.