Trenčín sa chce na jar posunúť vyššie. Chceme zbierať body, vravel tréner

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín absolvujú pred víkendovým štartom jarnej časti Niké ligy pohárovú generálku v utorok na Tehelnom poli.

V osemfinále Slovnaft Cupu sa predstavia na ihrisku favorizovaného Slovana. V lige sa chcú z predposlednej priečky po jeseni posunúť vyššie.

"Získali sme nových hráčov, ktorí prichádzajú s tým, aby nám pomohli. Nepoznajú síce ligu a naše prostredie, no verím, že prinesú do hry pozitívne prvky.

Do začiatku súťaže ešte máme naplánované nejaké aktivity, ktoré by nám mohli pomôcť. Súťaž bude zaujímavá, no musíme premeniť remízy na výhry a postupne začať zbierať body. V hre ich bude ešte 42 a my ich chceme nazbierať čo najviac," povedal na pondelkovej tlačovej konferencií tréner Ivan Galád.