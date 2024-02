VIDEO: Čilská hviezda sa vrátila do rodného klubu, prišiel vrtuľníkom a jazdil na koni po ihrisku

SANTIAGO. Čilský futbalista Arturo Vidal sa po 17 rokoch úspešnej kariéry v Európe a Južnej Amerike vrátil do rodného klubu Colo Colo.

Vidal je produktom mládežníckeho systému Colo Colo. V tomto klube hrával v rokoch 2006 až 2007, potom prestúpil do Bayeru Leverkusen za 5,2 milióna eur.

FC Barcelona (2018-2020) a pôsobenie v Európe zakončil v roku 2022 v Interi Miláno.

Následne zamieril do Brazílie, kde hral do roku 2023 za Flamengo a naposledy pôsobil s klube Athletico Paranaense, kde nedávno 36-ročný futbalista predčasne skončil.

Na štadióne Estadio Monumental ho privítalo 35.000 ľudí. Jeden z fanúšikov na sociálnej sieti napísal: "Vitaj doma kráľ Arturo!"

Futbalista sa divákom na štadióne prihovoril so slzami v očiach: "Som veľmi šťastný, je to pre mňa sen vrátiť sa do Colo Colo. Odteraz som šťastný, prichádzajú pekné veci.