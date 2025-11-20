Skvelé správy pre reprezentáciu. Talentovaný mladík sa rozhodol hrať za Slovensko

BRATISLAVA. Dvadsaťročný záložník Baníka Ostrava Artúr Musák získal slovenský pas, informujú tvnoviny.sk.
Nádejný hráč pôsobiaci v českej Chance lige, ktorý sa narodil v ukrajinskom Užhorode, vlastní okrem ukrajinského aj maďarský pas, no reprezentovať chce len Slovensko.
„Nad iným, než slovenským dresom, ani neuvažuje. Cíti sa byť Slovák, čo je aj dôvod, prečo podal žiadosť,“ povedal jeho agent Denis Sadlák.
„Artúr už od slovenských úradov obdržal oficiálne potvrdenie o pridelení slovenského občianstva, takže už mu nič nebráni v tom reprezentovať Slovensko,“ doplnil Sadlák.
Doteraz nereprezentoval Ukrajinu ani Maďarsko.
V drese Ostravy v aktuálnej sezóne naskočil do štyroch ligových duelov, pričom práve v ostatnom doma proti Jabloncu (0:1) absolvoval viac ako polčasovú minutáž – 74 minút, dodáva citovaný portál.
Musák figuroval v novembrovej nominácii trénera Jaroslava Kentoša v pozícii náhradníka, no nastúpiť nemohol až do ukončenia administratívneho procesu.