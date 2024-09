Cítil som, že potrebujem zmenu, hovorí Gajdoš po príchode do Slovana

„Už som cítil, že potrebujem zmenu. Som veľmi rád, že budem hrať za najlepší klub na Slovensku,“ povedal donedávna hráč AS Trenčín v prvom rozhovore pre oficiálny web „belasých“.

Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar priznal, že cestu Slovana až do ligovej fázy Ligy majstrov sledoval, ba dokonca futbalistom z hlavného mesta držal palce.

„Musím sa priznať, že priebeh rozhodujúceho zápasu som len počúval, pretože som šoféroval.

Po góle na 2:2 som však zastavil a sledoval som to až do konca. Bolo to niečo neskutočné s obrovskou emóciou na štadióne.

Aj pre mňa je ešte krajšie, že budem hrať za klub, ktorý sa dostal do Ligy majstrov,“ doplnil rodák z Ilavy, ktorý odohral v najvyššej slovenskej súťaži aj napriek nízkemu veku už takmer 80 duelov.