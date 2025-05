Arteta sľúbil, že v ďalšej sezóne Arsenal získa trofej: Dosiahneme to

„Mali sme sen priniesť vám veľké trofeje, ale za mnohých okolností sa nám to nepodarilo. Musíme sa uistiť, že naháňanie tohto sna sa nerozmaže a že to v budúcej sezóne budeme robiť s nadšením a pozitívnym prístupom.

Ešte nás toho čaká veľa, ale nebude to jednoduché. Musíme to urobiť spoločne. Dovoľte mi povedať, že táto skupina hráčov má túžbu, kvalitu, talent a my to dosiahneme,“ prihovoril sa fanúšikom španielsky kouč.

Nedeľný priamy súboj o druhú priečku rozhodol gól Declana Ricea v 55. minúte. Po dvoch parádnych priamych kopoch vo štvrťfinále LM proti Realu Madrid si na konto pripísal ďalší pekný zásah, keď sa blysol ďalekonosnou strelou spoza šestnástky.