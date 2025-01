Arsenal utrpěl právě s Newcastlem zatím poslední porážku v soutěžním zápase, 2. listopadu na severu Anglie prohrál 0:1. Doma však jasně vládne, od poslední porážky uplynulo již více než 14 let a třináct zápasů, v nichž Newcastle z Londýna celkem přivezl pouhý bodík (12-1-0, 35:6).

