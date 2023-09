Najdrahší hráč Premier League si otvoril strelecký účet. Briliantne zapadol, hovorí trenér

Je to skvelý chalan. Má extrémne nároky na seba aj na ostatných, dôvtip a správa sa k spoluhráčom i tímu so skromnosťou a pokorou. Myslím si, že brilantne zapadol," povedal tréner domácich Mikel Arteta pre agentúru AFP.

"Výkon bol fajn, ale výsledok nie a mnoho rozhodnutí bolo proti nám. Všetci videli, že to bola simulácia, ale nedostal trest. Potom faul na Höjlunda v pokutovom území, ktorý VAR podľa mňa ani nezachytil, a neuznaný gól Garnacha. Asi sa pozerali zo zlého uhla.

No a potom víťazný gól. Ako ho mohli uznať? Bol to jasný faul na Jonnyho Evansa, bez neho by strelu zastavil. Je toho veľa," neskrýval frustráciu a kritiku kormidelník hostí.

Napriek tomu pochválil výkon svojho tímu, ktorý sa musel vyrovnať s mnohými zraneniami. Manchester je v tabuľke jedenásty so šiestimi bodmi po dvoch triumfoch a dvoch prehrách.

