Nastúpil a zmenil zápas. Arsenal našiel nový klenot, Premier League rekordéra

Futbalisti Arsenalu získali ďalšie dva body k dobru v boji o svoj prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. V sobotňajšom 30. kole zvíťazili nad Evertonom 2:0.
„Žolíkom" priebežného lídra bol mladík Max Dowman, ktorý sa stal vo veku 16 rokov a 73 dní najmladším strelcom v histórii najvyššej anglickej súťaže.
Prenasledovatelia Arsenalu hráči Manchestru City zaváhali na pôde sedemnásteho West Hamu United, kde iba remizovali 1:1.
Dowman prišiel na ihrisko v 74. minúte výmenou za Martina Zubimendiho. V ligovom súboji sa predstavil prvýkrát od augusta 2025, keď debutoval za A-tím.
Tromf španielskeho trénera Mikela Artetu mal prsty už pri víťaznom góle švédskeho útočníka Viktora Gyökeresa v 89. minúte duelu.
Šikovný stredopoliar poslal do veľkého vápna nepríjemný center ľavou nohou. Ten na zadnej žrdi spadol na stehno Ekvádorčana Piera Hincapieho a lopta sa odrazila Gyökeresovi priamom pred prázdnu bránu.
Dowman potom skóroval v siedmej minúte nadstaveného času, keď bol pri rohovom kope pomôcť svojim spoluhráčom aj brankár Evertonu Jordan Pickford.
Lopta sa však odrazila von zo šestnástky, Dowman si ju hlavičkou posunul do behu a po ako 60 metrovom šprinte dobehol až pred odkrytú bránu, kde ešte viac rozjasal už niekoľko sekúnd oslavujúce tribúny.
Dowman v tejto sezóne stanovil rekordy ako najmladší hráč v základnej zostave Arsenalu a najmladší hráč v histórii Ligy majstrov. V oboch prípadoch mal ešte 15 rokov. Radosť zo svojho talentovaného odchovanca a rodiaceho sa klenotu Londýnčanov neskrýval kormidelník Arsenalu.
„Bol to skvelý moment, najmä vzhľadom na to, ako sa ten gól vyvíjal. Mali sme 10 alebo 15 sekúnd na to, aby sme si naozaj vychutnali to, čo neskôr prišlo. Bolo to magické, celá lavička a hráči skákali aj spolu s divákmi, bol to krásny večer,“ uviedol Arteta podľa agentúry AFP.
Dowman prekonal doterajšieho rekordéra bývalého hráča Evertonu Jamesa Vaughana, ktorý bol o 197 dní starší v roku 2005, keď skóroval do siete Crystal Palace. Dowman okomentoval tento historický moment na svojom instagramovom profile slovami: „Noc, na ktorú nikdy nezabudnem.“
Vďaka víťazstvu si Arsenal vybudoval deväťbodový náskok pred City, ktoré má zápas k dobru. Dowman priniesol do hry lídra tvorivú iskru, potrebnú na to, aby Arsenal zlomil duel na svoju stranu.
„Zmenil hru zakaždým, keď dostal loptu. Vytváral šance a my sme pôsobili oveľa hrozivejšie. Urobiť to v tomto veku, v tejto situácii, pod tlakom a s očakávaniami, že zápas vyhráme, to proste nie je normálne. Pre neho je to však prirodzené. Necíti tlak – to je na tom to najlepšie. Robí to, čo cíti, a keď máte takýto talent, som si istý, že sa budú diať dobré veci,“ vyhlásil Arteta.
Uvoľnenie napätia na Emirates Stadium bolo viditeľné na Artetovej oslave oboch gólov po nervóznych 90 minútach.
Chválil však svojich hráčov za to, že si zachovali chladnú hlavu pod tlakom boja o titul: „Sú chvíle, keď musíme byť trpezliví, pretože pri všetkej tej dominancii a množstve striel, ktoré máme, keď nedávame góly, narastá úzkosť. Musíme zostať pokojní, byť neúprosní vo svojej túžbe vyhrať zápas a niečo dokázať. Tím mal dnes ducha.“