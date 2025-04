V Lige majstrov sú za hrdinov, v Premier League im titul odchádza. Som sklamaný, povedal Arteta

Pomohli tak Liverpoolu, The Reds môžu už v nedeľu doma s Tottenhamom ukončiť štvorročnú nadvládu Manchestru City a na zisk titulu im stačí bod.

LONDÝN. Futbalisti Arsenalu Londýn spečatili pred týždňom postup do semifinále Ligy majstrov, keď v oboch zápasoch zdolali Real Madrid, no v Premier League sa im momentálne nedarí.

Arsenal čaká budúci týždeň prvý zápas semifinále LM s Parížom St. Germain a táto strata by bola pre tím nepríjemná.

Po prestávke poslal domácich do ďalšieho vedenia Leandro Trossard, ale nešikovná prihrávka Williama Salibu umožnila náhradníkovi hostí Jeanovi-Philippeovi Matetovi stanoviť konečné skóre.

Arsenal by v prípade stredajšej prehry doprial Liverpoolu predčasnú oslavu titulu, tomu chceli Gunners zabrániť. Po troch minútach viedli po góle Jakuba Kiwiora, no parádny volej Eberechieho Ezeho znamenal vyrovnanie.

"Som sklamaný z výsledku a výkonu. Neboli sme dôslední na to, aby sme v zápase dominovali. Áno, boli sme dvakrát vo vedení, ale neuchopili sme hru a nekontrolovali sme ju tak, ako by sme to normálne robili, pretože sme boli pod úrovňou štandardu.

Dúfam, že hráči nemali až príliš v hlavách zápas proti PSG. Diskutovali sme o tom pred víťazstvom 4:0 v Ipswichi a tam to bolo v poriadku. Máme ešte šesť dní na to, aby sme sa na ten zápas pripravili,“ dodal Arteta.

Španielsky kormidelník sa potom pozastavil nad tým, že jeho tím už zrejme titul nezíska, hoci prehral počas sezóny len trikrát:

„Chýbali nám počas sezóny niektorí hráči a veľa hráčov často ani netrénovalo, ale v minulosti sme robili nejaké veci oveľa lepšie. Prehrali sme v lige len tri zápasy, dva z nich s 10 mužmi, ale aby sme boli majstri, musíme vyhrať oveľa viac zápasov.“