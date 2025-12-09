Razie po celej Argentíne. Pre daňové úniky vyšetrujú zväz i desiatky klubov

Federálna polícia v Argentíne uskutočnila razie v sídle tamojšej futbalovej asociácie (AFA) a v najmenej 17 futbalových kluboch.
Razie boli súčasťou súdneho vyšetrovania možných väzieb na finančnú spoločnosť Sur Finanzas, ktorá čelí obvineniam pre údajné pranie špinavých peňazí a daňové úniky.
Na príkaz federálneho sudcu Luisa Armellu sa vykonalo viac ako 30 razií súčasne v kluboch prvej a druhej ligy a v sídle AFA v hlavnom meste Buenos Aires.
Spoločnosť Sur Finanzas, ktorú vlastní Ariel Vallejo, sponzoruje podujatia AFA a niekoľko klubov prvej a druhej ligy.
Súdny úradník s prístupom k celému prípadu pre agentúru AP uviedol, že policajti hľadajú zmluvy, ktoré kluby podpísali s finančnou spoločnosťou a ďalšiu dokumentáciu uloženú na elektronických zariadeniach.
Úradník hovoril pod podmienkou anonymity, pretože nebol oprávnený verejne sa k tejto záležitosti vyjadrovať.
Podľa neho boli vykonané prehliadky aj u popredných argentínskych tímov ako Independiente, Racing a San Lorenzo, ako aj v klube Barracas Central, ktorý založil Matias Tapia, syn prezidenta AFA Claudia „Chiquiho“ Tapiu.
Súdy vyšetrujú sťažnosť podanú Úradom pre colné príjmy a kontrolu (ARCA) proti spoločnosti Sur Finanzas.
Podľa nej dosiahli údajné nezákonné transakcie celkovú hodnotu 818 miliárd pesos, čo je v prepočte približne 490 miliónov eur.
Polícia taktiež vykonala raziu v zariadeniach, ktoré vlastní AFA v Ezeize, približne 40 kilometrov od Buenos Aires. V tréningových priestoroch sa pripravuje aj národný tím.