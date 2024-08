Weissovi vyšiel ťah, prehovoril muža, čo sa zdráhal. Slovan zarobil ako nikdy predtým

NIKÓZIA. Chytili sa za ramená a skákali. Objímali sa. Tak ďaleko Slovan nebol desať rokov. Futbalisti slovenského majstra postúpili do play-off o Ligu majstrov.

V odvete 3. predkola Ligy majstrov uhrali na pôde APOEL Nikózia bezgólovú remízu. Prvý zápas vyhral náš majster 2:0.

„Je to nič a dosť. Satisfakcia za robotu. Ďakujem majiteľovi. Je to najlepší tím na Slovensku. Robíme, čo môžeme. Nie je to tu ružová prechádzka, ale tešíme sa,“ vravel tréner Vladimír Weiss.