Na stole mal zmluvu od svetového giganta. Tak vysoko žiaden Slovák nebol

„To si najviac vážim. Bral som to ako dôkaz, že som medzi najlepších asi patril. Aj keď som si to poriadne nemohol overiť,“ vravel Ondruš.

„Zhruba raz za mesiac ju vyberám a zaspomínam. Myslím na to často. Veľmi často. Veľké spomienky. To zlato sme si vtedy zaslúžili, nie?“ vravel v minulosti.

Vyhýbali sa mu zranenia, takmer nerobil chyby. Spoluhráči sa o neho vždy mohli oprieť.

Finále ME 1976 sa skončilo remízou 2:2 a rozuzlenie priniesli až penalty. Že pôjde kopať aj kapitán, s tým sa počítalo.

Málokto však tušil, že aj zdanlivo pokojný Ondruš mal obrovské nervy.

„Najväčšie v živote. Veď si to uvedomte. Pozerá na vás celá Európa, celý svet. Ale stále som veril. Sebe i spoluhráčom.“

V nemeckých dresoch

Čo povedal kapitán svojim spoluhráčom pred finále?

„Boha, to nemôžeme pustiť.“ Vyšlo to. Medaile so spoluhráčmi preberali v nemeckých dresoch, ktoré si vymenili so súperom. Nasledoval prílet do Prahy. Ondruš pózoval v trochu výstrednej kvetovanej košeli s krátkymi rukávmi, jeho typické havranie vlasy mu prekrývali uši a padali do očí.