Za vyrovnaním išiel aj brankár Chelsea, súper ho za to potrestal

LONDÝN. Futbalisti Brentfordu zvíťazili v 10. kole anglickej Premier League nad Chelsea 2:0 a vyhrali tak aj tretí ligový duel na Stamford Bridge.

Hostia viedli od 58. minúty zásluhou obrancu Ethana Pinnocka a v nadstavenom čase spečatil výhru Brentfordu kurióznym spôsobom Bryan Mbeumo.

V 96. minúte zahrávala Chelsea roh, dopredu išiel aj brankár Robert Sánchez, no následne nezabránil tomu, aby Mbeumo v spolupráci so striedajúcim Nealom Maupayom dopravil loptu do opustenej brány.

VIDEO: Bryan Mbeumo a jeho gól do prázdnej brány Chelsea