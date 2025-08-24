VIDEO: Fernandesa pred penaltou vyrušil rozhodca, Everton pokrstil nový štadión víťazne

LONDÝN. Futbalisti Crystal Palace remizovali v nedeľnom zápase druhého kola anglickej Premier League s Nottinghamom Forest 1:1.
Bod pre hostí zachránil v 57. minúte Callum Hudson-Odoi, ktorý využil únik po kvalitnej krížnej prihrávke Dana Ndoyeho cez celé ihrisko. Hostia sú tak v neúplnej tabuľke na štvrtom mieste, londýnskemu tímu patrí 14. pozícia.
Everton si poradil s Brightonom 2:0 vďaka presným zásahom Ilimana Ndiayeho a stredopoliara Jamesa Garnera a na novom štadióne Hill Dickinson Stadium tak začal víťazne.
Senegalský útočník poslal do bránky Barta Verbruggena prudkú hlavičku po centri Jacka Grealisha, ktorý je v tíme na ročnom hosťovaní z Manchestru City.
Everton si tak napravil chuť po úvodnej prehre 0:1 na pôde Leedsu a v neúplnej tabuľke mu patrí 8. miesto. Brighton figuruje na osemnástej priečke, čo je najhoršie postavenie spomedzi tímov, ktoré majú aspoň bod.
Manchester United remizoval na pôde Fulhamu 1:1 a získal prvý bod v sezóne.
Premiérový gól „červených diablov“ padol kuriózne, keď sa pri rohovom kope v podaní Bryana Mbeuma odrazila lopta do siete od chrbta Rodriga Muniza. Na tento gól odpovedal o štvrťhodinu Emile Smith Rowe.
Manchester mohla o to viac mrzieť zahodená penalta Bruna Fernandesa, ktorý prestrelil bránu. Zaujímavosťou je, že tomu predchádzala zrážka s rozhodcom Chrisom Kavanaghom, čo Portugalčana evidentne rozladilo.
VIDEO: Nepremenený pokutový kop Bruna Fernandesa
Premier League - 2. kolo:
FC Everton - FC Brighton 2:0 (1:0)
Góly: 23. Ndiaye, 52. Garner
Crystal Palace - Nottingham Forest 1:1 (1:0)
Góly: 37. Sarr - 57. Hudson-Odoi
FC Fulham - Manchester United 1:1 (0:0)
Góly: 73. Smith Rowe - 58. Muniz (vlastný)