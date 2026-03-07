VIDEO: Arsenal sa trápil na ihrisku treťoligistu. Tréner prišiel o dvoch hráčov

7. mar 2026 o 15:53
Arsenal napokon vyhral najtesnejším rozdielom.

Futbalisti Arsenalu v osemfinále Anglického pohára zvíťazili na ihrisku treťoligového Mansfieldu 2:1. O góly favorita sa postarali Noni Madueke a Eberechi Eze, za domácich v 50. min vyrovnal Will Evans.

"Kanonieri" zažívajú najvydarenejšie účinkovanie v FA Cupe od sezóny 2019/2020, keď najstaršiu klubovú súťaž sveta vyhrali. Odvtedy sa dostali najďalej do 4. kola.

VIDEO: Gól Mansfieldu proti Arsenalu

Trénerovi aktuálneho lídra Premier League Mikelovi Artetovi ale prirobili vrásky zranenia Trossarda s Calafiorim, ktorí museli predčasne striedať.

FA Cup - osemfinále:

Mansfield - Arsenal 1:2 (0:1)

Góly: 50. Evans - 41. Madueke, 66. Eze

