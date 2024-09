Anglická vláda chce zasiahnuť do riadenia futbalu, UEFA tento krok kritizuje

LONDÝN. Európska futbalová únia (UEFA) varovala novú britskú ministerku kultúry, médií a športu Lisu Nandyovú, aby neprijala opatrenia, ktorými by zasahovala do suverenity klubov a zväzu.

Ak sa tak nestane, Anglicko by mohlo prísť o právo spoluorganizovať ME v roku 2028 a kluby by vylúčili zo súťaží UEFA.