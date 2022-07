Klopp už na uplynulú sezónu nemyslí. Smútok ho ovládol len na jeden deň

Nemecký tréner uviedol, že dlho nesmútil: "Trvalo mi to deň. Potom sme mali slávnostnú prehliadku v Liverpoole a so všetkým som bol v poriadku," citovala ho agentúra AFP.

"The Reds" si vybojovali FA Cup a Ligový pohár, o bod im však ušiel titul v Premier League a prehrali aj vo finále Ligy majstrov s Realom Madrid (0:1).

Jeho tím mal šancu ako prvý v histórii získať v jednom ročníku štyri vzácne trofeje. To sa mu napokon nepodarilo.

"Samozrejme sme vedeli, že je to blízko. Keď však máte v istých chvíľach smolu, takéto veci sa stávajú. Je to šport a my akceptujeme pravidlá.

Vo futbale stačí aj rozdiel jedného bodu a v jednom zápas stačí aj rozdiel jedného gólu. Aj to akceptujeme, takže mi to netrvalo dlho, nad záverom minulej sezóny nemalo zmysel takto rozmýšľať," dodal Klopp.

Titul v PL vyfúkol Liverpoolu Manchester City, mužstvá sa v sobotu stretnú v tradičnom otváracom súboji sezóny Community Shield na leicesterskom King Power Stadium.