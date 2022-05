Guardiola ocenil kvality Liverpoolu. V kariére vraj nemal takého rivala

"Citizens" stále čakajú na úspech v Lige majstrov, no na domácej scéne v súčasnosti dominujú.

"Títo hráči sú už teraz legendy, Premier League vyhrali štyrikrát za uplynulých päť rokov. Je mi ľúto, ale ľudia to musia uznať. Táto skupina futbalistov sa navždy zapísala do histórie klubu. To, čo sme dosiahli, je neskutočne ťažké.

V minulosti to dokázal Sir Alex Ferguson dva alebo trikrát s United a opäť som si uvedomil veľkosť jeho úspechov," citovala agentúra DPA trénera Pepa Guardiolu, ktorý doviedol k majstrovským hetrikom FC Barcelona (2009-2011) i Bayern Mníchov (2014-2016).

Po zápase žartoval, že návod, ako zvrátiť zdanlivo stratený stav, získal v Madride. Práve Real vyradil City v semifinále LM podobne dramatickým spôsobom:

"Zavolal som do Madridu a dali mi dobré rady. Ale nie, neexistuje vysvetlenie na duel v Madride, ani na to, čo sa stalo v nedeľu. Proste sa to deje. Niekedy je dobré prežiť si aj takéto situácie. Mám pocit, že vďaka nim budeme v nasledujúcej sezóne silnejší."

Guardiola zdôraznil, že triumf je mimoriadne cenný vzhľadom na silu súpera v boji o titul:

"Chcem zagratulovať Liverpoolu k neuveriteľným bitkám, ktoré s nami zvádzal v uplynulých rokoch a najmä v tejto sezóne. Význam úspechu je priamo úmerný kvalite protivníka. Nikdy som v hráčskej ani trénerskej kariére nemal takého rivala, ako je Liverpool. O to pyšnejší som na mojich hráčov a na náš klub. Veľmi dobre si uvedomujeme, kto proti nám stál."

Gündogan prekazil radosť Kloppovi

Jedným z hrdinov sa stal Gündogan, ktorý naskočil z lavičky v 68. minúte:

"Bol to pamätný zápas. Sme len ľudia a za stavu 0:2 boli naše šance veľmi, veľmi malé. Po dvoch rýchlych góloch nám zostávalo desať minút na strelenie tretieho a to nám dodalo potrebnú vzpruhu.

Vývoj duelu sa preklopil na našu stranu a na tento deň budeme dlho spomínať," povedal pre agentúru AFP nemecký stredopoliar, ktorý v približne 50 kilometrov vzdialených súbežne hraných zápasoch prekazil radosť svojmu bývalému koučovi z Borussie Dortmund.

Zverenci Jürgena Kloppa stratili šancu na historický zisk štyroch veľkých trofejí v jednej sezóne.