Guardiola: Kto zaváha, pripraví sa o možnosť vyhrať ligu

"Bol to fantastický zápas v podaní oboch tímov, ktoré sa v každom stretnutí snažia o víťazstvo. Už skôr som povedal, že naša vzájomná konfrontácia nerozhodne o titule.

Po tomto zápase však mám v sebe pocit, že sme nevyužili veľkú príležitosť priblížiť sa k nemu. Nechali sme súpera nažive," citovala agentúra AFP trénera "Citizens" Pepa Guardiolu, ktorý doviedol tím k trom titulom za uplynulé štyri roky.

Skvelé predstavenie na Etihad Stadium odštartoval už v 5. minúte Kevin de Bruyne, ktorý vystrelil spoza šestnástky a lopta tečovaná obrancom skončila v liverpoolskej sieti.

Hostia vyrovnali z prvej vážnejšej akcie v 13. minúte, keď po spätnej prihrávke Trenta Alexandra-Arnolda prestrelil brankára Diogo Jota.

V zaujímavom súboji City opäť išlo do vedenia v 36. minúte, Gabriel Jesus si nabehol na center po odvrátenej lopte na zadnú žrď a aj s pomocou brvna opäť prekonal Alissona.

"The Reds" vyrovnali hneď na začiatku druhého polčasu, keď voľný priestor využil Mohamed Salah, do behu vysunul Sadia Maneho a ten vystavil Edersona do pozície štatistu.

V 63. minúte dal gól domáci Raheem Sterling, ale zaúradoval VAR a stav bol stále vyrovnaný. Napriek ďalším možnostiam na oboch stranách sa už strelci nepresadili. Hrdinom sa mohol stať Riyad Mahrez, jeho pokus v závere preletel ponad brvno.

Kto chce byť podľa Guardiolu majster, musí vyhrať všetkých sedem zostávajúcich kôl.

"Mám taký pocit, že kto čo i len raz zaváha, pripraví sa o možnosť vyhrať ligu," zamyslel sa španielsky kouč, ktorého zverenci majú v porovnaní s Liverpoolom v závere sezóny o čosi ľahších súperov.

Zdolať City si vyžaduje výkon na hranici dokonalosti, vraví Klopp

"The Reds" čakajú zápasy s momentálne slabšími rivalmi, zato však tvrdo bojujúcimi o Ligu majstrov a Európsku ligu (Manchester United, Tottenham), resp. o záchranu (Everton).

V priebehu devätnástich dní by odohrali šesť takýchto zápasov s "nábojom" vrátane semifinále Ligy majstrov v prípade očakávaného postupu cez Benficu Lisabon.

Liverpool však môže byť rád, že sa do tejto situácie vôbec dostal. Ešte v januári totiž za Manchestrom City zaostával o 14 bodov a slovko titul sa v jeho kabíne logicky nespomínalo.

Po víťaznej desaťzápasovej sérii sa však zverenci Jürgena Kloppa dotiahli na rozdiel jedného bodu na City, ktoré mohli v nedeľu v prípade víťazstva v tabuľke preskočiť.