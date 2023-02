Futbalové kluby už nebude môcť vlastniť hocikto. Slovo budú mať aj fanúšikovia

LONDÝN. Fungovanie anglických futbalových klubov by mal výrazne ovplyvniť dokument Football White Paper.

Dokument, ktorý čoskoro prijme britská vláda, má okrem iného sprísniť podmienky vlastníctva klubov a do platnosti by mal vstúpiť od sezóny 2024/25. Informovala agentúra DPA a denník The Sun.

Football White Paper by mal zaistiť, že klub môžu vlastniť len "spôsobilí majitelia", ktorí dokážu preukázať legálnosť nadobudnutia svojho majetku.