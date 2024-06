Angličania chcú spečatiť postup. Pred nami je ešte veľa tvrdej práce, hovorí Southgate

Tréner Gareth Southgate zároveň potrebuje nájsť spôsob, ako zaradiť všetky svoje veľké talenty do tímovej koncepcie a udobriť si fanúšikov po nepresvedčivom víťazstve v úvodnom zápase so Srbskom (1:0).

FRANKFURT. Anglickí futbalisti chcú v druhom vystúpení v C-skupine na EURO 2024 proti Dánsku bodovať naplno a spečatiť postup do osemfinále.

skupina C, 2. kolo

Aj Dáni potrebujú bodovať, aby si udržali čo najväčšie šance na postup, a do duelu proti favoritovi pôjdu s vierou, že dokážu zastaviť jeho ofenzívnu silu.

Angličania vo svojom úvodnom vystúpení na šampionáte potvrdili úlohu favoritov, no výkonom okrem Judea Bellinghama nepresvedčili a vyprodukovali iba tri strely na bránu.

Aj Southgate po úvodnom zápase priznal, že musí premýšľať nad zložením zostavy: "Tento tím sa stále dáva dokopy. Všetci od nás očakávajú, že turnajom prejdeme ako valčíkom. No pred nami je ešte veľa tvrdej práce."

V trinástich dueloch od MS 2022 strelil len jeden gól a ani v Katare a predtým na ME 2020 nedokázal naplniť svoj potenciál. Kým v klube hráva v strede či na pravom krídle, proti Srbsku ho Bellingham a Saka "vytlačili" na ľavú stranu.

Posledný menovaný čelil najväčšej kritike. Najlepší hráč roka v Premier League má za sebou výbornú a produktívnu sezónu v Manchestri City, no opäť na ňu nevie nadviazať v národnom drese.

Southgate však očakáva, že v ďalšom stretnutí budú tím ťahať viacerí hráči a nie len Bellingham: "Samozrejme, nie každý hráč môže žiariť v každom zápase. Dôležité však je, aby rôzni hráči prichádzali s momentami ako mal Jude. Keď prechádzam naše veľké výhry, vždy to bol iný chlap, ktorý sa dostal na titulky, a len tak môžeme vyhrať tento turnaj."

Ten skóroval tri roky po tom, ako v otváracom zápase na predchádzajúcich ME utrpel zástavu srdca a museli ho oživovať. Dáni mali aj ďalšie šance, no nepremenili ich, v druhom polčase prišli o náskok a nakoniec mohli byť radi aj za bod.

Ani Dáni nemali ideálny vstup do turnaja, proti Slovincom išli v pozícii papierových favoritov, no tú sa im darilo napĺňať len v úvodnom polčase, v ktorom sa ujali vedenia pekným a emotívnym gólom Christiana Eriksena.

"Ak sa tam začnú vkrádať pochybnosti, môže to byť naozaj dlhý deň, niekedy je dôležité zachovať si istý druh sebadôvery, ktorú by niektorí označili za naivnú," povedal pre televíznu stanicu DR.

Dáni sa s Anglickom stretli v 22 oficiálnych zápasoch a vyhrali iba štyrikrát. V piatich prípadoch sa zrodila remíza a v 13 triumfovali ich súperi, ktorí majú skóre zo vzájomných duelov 38:21. Súčasný káder sa však na tieto štatistiky nepozerá.

"Veríme si, ak by sme si neverili, nikto iný by to za nás nespravil," povedal tridsaťjedenročný obranca Leicestru City. Jeho hlavnou úlohou bude strážiť najlepšieho strelca anglickej reprezentácie v histórii Kanea.

"Je to kompletný útočník, ktorý má viac-menej všetko. Môže hrať chrbtom k bráne, môže nebezpečne nabiehať do šestnástky a môže hroziť aj zozadu. Takže je ťažké proti nemu hrať, ale na druhej strane je to aj zábava," dodal.