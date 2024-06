Nepresvedčivé Anglicko stratilo prvé body. Dáni si zaistili remízu nádherným gólom

EURO 2024 - skupina C

V 18. minúte ich vo Frankfurte poslal do vedenia Harry Kane. Severania vyrovnali v 34. minúte po ďalekonosnej strele Mortena Hjulmanda.

FRANKFURT. Futbalisti Anglicka dnes remizovali v zápase skupiny C na EURO 2024 (ME vo futbale) s Dánskom 1:1.

Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Anglicko na EURO 2024 (skupina C)

Angličania sú so ziskom štyroch bodov na čele tabuľky. V utorok o 21.00 h nastúpia v záverečnom dueli v skupine proti Slovinsku.

Dáni, ktorí majú na konte dva body, sa v rovnaký deň stretnú so Srbskom. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.

V úvode zápasu sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami, ani jeden z tímov sa nehrnul do útoku.

Pre kapitána Albiónu to bol už 64. gól v národnom tíme. Dani sa v ďalších minútach snažili nájsť kľúč k otvoreniu anglickej obrany, no tá pracovala pozorne a obetavo sa vrhala do striel.

V 34. minúte však po nepresnej prihrávke Kanea takmer z 30 metrov napriahol Hjulmand a zaskočil Pickforda - 1:1.

Angličania boli po inkasovanom góle otrasení a do konca polčasu v ofenzíve nič nevymysleli.

II. polčas

V úvode druhého dejstva si po nákope Saku nerozumeli Schmeichel s Christensenom, no lopta skončila vedľa dánskej brány.

V 56. minúte to skúsil spoza šestnástky Foden a opečiatkoval žrď. Dáni zareagovali na zvýšenú aktivitu anglického tímu dvojitým striedaním a vyrovnali hru.