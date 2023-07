Nový kormidelník Tottenhamu chce, aby Kane zostal v jeho tíme

LONDÝN. Nový tréner futbalistov Tottenhamu Angelos Postecoglu by si prial, aby súčasťou jeho tímu bol aj naďalej Harry Kane.

Kapitána anglickej reprezentácie v posledných dňoch spájali s odchodom do Bayernu Mníchov.

"Kohúti" by si radi svojho historicky najlepšieho strelca zaviazali dlhodobým kontraktom, no bavorský veľkoklub predložil ponuku v hodnote 68,5 milióna libier.

"Nemôžem dať nijaké záruky o jeho budúcnosti, no je to jeden z najlepších útočníkov na svete a ja by som bol rád, aby bol súčasťou tímu.