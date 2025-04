Do výkonného výboru kandidoval aj držiteľ Zlatej lopty. Vo voľbách neuspel

Ševčenko, bývalý hráč AC Miláno a držiteľ Zlatej lopty z roku 2004, získal iba 15 z 55 možných hlasov. Kandidoval ako jeden z piatich uchádzačov na dve uvoľnené miesta s mandátom do roku 2027.

BELEHRAD. Bývalý ukrajinský futbalista Andrij Ševčenko vo štvrtok neuspel vo voľbách do výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA).

UEFA a FIFA v tom čase úspešne argumentovali pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS), že ponechanie ruských tímov v súťažiach by mohlo spôsobiť chaos, keďže niektoré európske krajiny odmietali proti nim nastúpiť.

Otvorenou otázkou pre UEFA zostáva, kedy a za akých podmienok sa ruské tímy môžu vrátiť do medzinárodných súťaží.

Vlani na kongrese UEFA v Paríži patrila Ukrajina medzi niekoľko členských krajín, ktoré nepodporili návrh umožňujúci prezidentovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi zostať vo funkcii až do roku 2027.

„Znamenalo by to, že všetko je vyriešené a zavládol mier.“ Zaujímavosťou je, že vo štvrtkovom vydaní nového rebríčka FIFA figuruje Rusko na 36. mieste a oproti decembrovému vydaniu so polepšilo o 3,95 bodu za víťazstvá v prípravných zápasoch proti Grenade a Zambii.

V samostatných voľbách do výkonného výboru UEFA s mandátom na štyri roky uspeli zástupcovia Estónska, Arménska, Holandska, Talianska, Nemecka a Fínska.

UEFA zároveň zvolila nórsku prezidentku futbalovej federácie Lise Klavenessovú za členku výboru na novovytvorené miesto vyhradené pre ženské kandidátky.

Na kongrese boli navyše schválené finančné správy a správa auditu za finančný rok 2023/24, ako aj plán na finančný rok 2025/26. Informácie priniesla agentúra AP.