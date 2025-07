Bývalý tréner Interu zachránil topiace sa dievčatá. Poranil si ruky aj nohy

BRATISLAVA. Bývalý tréner Sparty Praha či Interu Miláno Andrea Stramaccioni zachránil na dovolenke dve dievčatá pred utopením a za svoj hrdinský čin bol symbolicky ocenený červeným tričkom plavčíka.

"Bol som pod strechou so svojou ženou a deťmi. Plavčík bol vo vode a pískal, aby privolal pomoc. Topili sa tam dve dievčatá, mávali rukami a kričali.

Vstal som a bežal som k vode. Okamžite som vedel, že je to vážne. Plavčík by to sám nezvládol," opísal dramatickú situáciu 49-ročný rodák z Ríma.

Po tomto incidente nechce byť oslavovaný. "Nie som žiadny hrdina. Ale ako človek, ktorý mal v tej chvíli potrebné fyzické aj psychické schopnosti, musel som zasiahnuť," uviedol podľa portálu sport.cz.