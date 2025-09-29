Holandskú Eredivisie poznačil vážny incident. Fanúšikovia PSV napadli riaditeľov Ajaxu

EINDHOVEN. Technický riaditeľ Alex Cruz z futbalového klubu Ajax Amsterdam a športový riaditeľ Marijn Böcker sa podľa denníka De Telegraaf stali terčom útoku od fanúšikov PSV Eindhoven.
K incidentu prišlo po zápase 6. kola Eredivisie, v ktorom sa medzi oboma klubmi zrodila remíza 2:2.
Na schodisku štadióna Philips v Eindhovene dostal Cruz kopanec do nohy a Bökerovi sa ušla rana päsťou.
Vedenie PSV okamžite zakročilo proti dvom mužom, ktorí napadli členov predstavenstva hosťujúceho tímu.
Obom páchateľom odobrali permanentky a zakázali im vstup na štadióny po celej krajine. Videozáznam z incidentu sa skúma.
V ten istý deň sa PSV prostredníctvom svojho koordinátora bezpečnosti ospravedlnilo vedeniu Ajaxu.
Eindhovenský tím vo vyhlásení vyjadril hlbokú ľútosť nad incidentom. Ajax v reakcii ocenil rýchlosť svojich kolegov v PSV a uviedol, že nebude tlačiť na sankcie voči klubu.