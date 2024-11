Džentlmen futbalových trávnikov i talianska legenda. Velikán oslavuje jubileum

Prvým klubom Del Piera sa stal v roku 1982 mládežnícky tím San Vendemiano. V roku 1988 si ho všimli skauti a ako 13-ročný odišiel do Padovy.

Známy je príbeh z detských liet, keď jeho mama obávajúc sa o zdravie svojho syna požiadala jeho prvého trénera, aby ho postavil do bránky, kde sa tak nenabehá, nespotí a nezraní. Jej prosbu však tréner - našťastie pre futbal - nevypočul.

"Som šťastný, keď sa smejete, povzbudzujete, plačete, spievate a kričíte na mňa a so mnou. Žiadna farba už pre mňa v živote nebude znamenať viac ako čierna a biela. Splnili ste môj sen. Radšej ako čokoľvek iné, vám chcem za to poďakovať," uviedol vo svojom liste fanúšikom ´zebier´ Del Piero.

Od roku 1995 do 17. septembra 2024, teda takmer 30 rokov, bol v Juventuse Turín najmladším strelcom tohto talianskeho tímu v Lige majstrov. Až tento rok prekonal rekordný zápis devätnásťročný Turek Kenan Yildiz.

Juventus po jeho odhalení potrestali odobratím titulov z rokov 2005 i 2006 a preradením do nižšej súťaže - Serie B.

V klube zotrval až do júna 2012 a verný mu zostal aj po rozsiahlom korupčnom škandále v talianskom futbale známom pod názvom ´Calciopoli´.

Po skončení v Juventuse si to v septembri 2012 namieril do Austrálie. V krajine protinožcov obliekal dve sezóny dres FC Sydney. V roku 2014 prestúpil do klubu Dynamos Dillí a jednu sezónu odohral v novej Indian Super League (ISL).

Majster sveta

Od roku 1995 bol podhrotový útočník pravidelným členom talianskej reprezentácie, za ktorú zaznamenal 27 presných zásahov v 91 dueloch. V roku 2006 sa výrazne pričinil o to, že ´squadra azzura" si vybojovala titul majstra sveta.

V Taliansku sa stal tri razy držiteľom ocenenia za džentlmenské správanie a v roku 2007 získal cenu Golden Foot (Zlatá noha) - ocenenie, ktoré sa udeľuje hráčom s výnimočnými futbalovými a ľudskými vlastnosťami.

Vlani v lete zavítal futbalový virtuóz Alessandro del Piero na Slovensko - bol totiž patrónom talianskych futbalových aktivít (Italia Soccer Camp).