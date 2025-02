Šéf UEFA Čeferin ostro kritizuje európskych politikov: Sloboda prejavu už neexistuje

„Médiá začali útočiť na UEFA a všetci ustúpili a povedali: 'Podporili by sme túto myšlienku, ale vlády nám to nedovolia.'“

Na jednej strane sú pravicoví populisti, ktorí majú jednoduchú rétoriku - migranti vám berú prácu a zapájajú sa do zločinu, LGBT propaganda zničí vaše rodiny, deti a tak ďalej... Toto je zjednodušená populistická rétorika,“ povedal Čeferin podľa webu The Guardian.

Čeferin vraví, že Európa by sa mala viac otvoriť a „prestať toľko regulovať trh“.

„Nikto, dokonca ani Čína, by nemala byť naším nepriateľom. A ani nie je. Ku každému by sme mali pristupovať ako k partnerovi. Kážeme iným, ako by sa mali správať, no my sami máme problém presne to urobiť,“ povedal Čeferin.

Na inom mieste v rozhovore pre slovinský denník Delo Čeferin ocenil britského princa Williama ako „najznalejšieho“ futbalového fanúšika spomedzi svetových lídrov, s ktorými sa stretol.

Zároveň vraví, že naňho ešte viac zapôsobil katarský emír, ktorý vraj často sleduje tri futbalové zápasy naraz.