Čavrič je zrazu taký, že idzem - nejdzem (podcast Spoza piva)

BRATISLAVA. Podcast Spoza piva prichádza s epizódou s poradovým číslom 66. V najnovšej epizóde sa vraciame do Banskej Bystrice, kde bol podcast Spoza piva premiérovo pozvaný ako mediálny partner zápasu Niké ligy.

Zápas sa síce skončil 0:0, no my sme si výlet do srdca Slovenska užili a teším sa na ďalšie spolupráce.

Hodnú časť najnovšej epizódy sme venovali, samozrejme, aj reprezentácii. V nej sa malo udiať niekoľko noviniek vrátane príchodu nového útočníka.