Katastrofálny úvod pre nového trénera. Real v pohári vypadol s druholigistom

Alvaro Arbeloa počas zápasu Albacete - Real Madrid.
Alvaro Arbeloa počas zápasu Albacete - Real Madrid. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. jan 2026 o 23:03
Albacete je v druhej lige až na 17. mieste.

Španielsky pohár - osemfinále

Albacete - Real Madrid 3:2 (1:1)

Góly: 42. Villar, 82. a 90.+4 Betancor - 45.+3 Mastantuono, 90.+1 Garcia

Trénerovi Alvarovi Arbeloovi nevyšla premiéra na lavičke futbalistov Realu Madrid. „Biely balet“ prekvapujúco nestačil v stredajšom osemfinále Španielskeho pohára na druholigové Albacete Balompie, ktorému podľahol na jeho trávniku 2:3 a so súťažou sa rozlúčil.

Favorit počas zápasu neustále doťahoval náskok súpera. V prvej minúte nadstaveného času síce Gonzalo Garcia vyrovnal na 2:2, ale vo štvrtej minúte nadstavenia rozhodol o senzačnom triumfe 17. tímu La Ligy 2 útočník Jefte Bentacor.

VIDEO: Víťazný gól Albacete

Dvadsaťnásobnému víťazovi Copa del Rey chýbal kanonier Kylian Mbappe, ktorému Arbeloa doprial oddych. Španielsky kouč nahradil v pondelok na poste Xabiho Alonsa.

Albacete je v druhej španielskej lige až na 17. mieste.

    dnes 23:03
