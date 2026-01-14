Katastrofálny úvod pre nového trénera. Real v pohári vypadol s druholigistom

Španielsky pohár - osemfinále
Albacete - Real Madrid 3:2 (1:1)
Góly: 42. Villar, 82. a 90.+4 Betancor - 45.+3 Mastantuono, 90.+1 Garcia
Trénerovi Alvarovi Arbeloovi nevyšla premiéra na lavičke futbalistov Realu Madrid. „Biely balet“ prekvapujúco nestačil v stredajšom osemfinále Španielskeho pohára na druholigové Albacete Balompie, ktorému podľahol na jeho trávniku 2:3 a so súťažou sa rozlúčil.
Favorit počas zápasu neustále doťahoval náskok súpera. V prvej minúte nadstaveného času síce Gonzalo Garcia vyrovnal na 2:2, ale vo štvrtej minúte nadstavenia rozhodol o senzačnom triumfe 17. tímu La Ligy 2 útočník Jefte Bentacor.
VIDEO: Víťazný gól Albacete
Dvadsaťnásobnému víťazovi Copa del Rey chýbal kanonier Kylian Mbappe, ktorému Arbeloa doprial oddych. Španielsky kouč nahradil v pondelok na poste Xabiho Alonsa.
Albacete je v druhej španielskej lige až na 17. mieste.