Ďalší gigant už bol nad ich sily. Barcelona môže pomýšľať na obhajobu trofeje

Momentka zo zápasu Alacete - Barcelona.
Momentka zo zápasu Alacete - Barcelona. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|3. feb 2026 o 23:21
Španielsky druholigista v januári nečakane vyradil slávny Real Madrid.

Španielsky pohár - štvrťfinále

Albacete Balompie - FC Barcelona 1:2 (0:1)

Góly: 87. Moreno - 39. Yamal, 56. Araujo

Futbalisti FC Barcelona postúpili do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili na pôde druholigového Albacete Balompie 2:1.

Domáci tím v januári nečakane vyradil slávny Real Madrid, ďalší gigant už bol nad jeho sily.

Nedávny súper Slavie v Lige majstrov nepripustil prekvapenie a v 39. minúte ho poslal do vedenia Yamal, poistku pridal po prestávke Araujo. Duel ešte v závere zdramatizoval Moreno, na druhej strane gól striedajúceho Torresa neplatil kvôli ofsajdu.

Katalánske mužstvo tak môže ďalej pomýšľať na obhajobu trofeje, s 32 prvenstvami je rekordérom Copa del Rey.

Copa del Rey

