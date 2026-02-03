Ďalší gigant už bol nad ich sily. Barcelona môže pomýšľať na obhajobu trofeje

Španielsky pohár - štvrťfinále
Albacete Balompie - FC Barcelona 1:2 (0:1)
Góly: 87. Moreno - 39. Yamal, 56. Araujo
Futbalisti FC Barcelona postúpili do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili na pôde druholigového Albacete Balompie 2:1.
Domáci tím v januári nečakane vyradil slávny Real Madrid, ďalší gigant už bol nad jeho sily.
Nedávny súper Slavie v Lige majstrov nepripustil prekvapenie a v 39. minúte ho poslal do vedenia Yamal, poistku pridal po prestávke Araujo. Duel ešte v závere zdramatizoval Moreno, na druhej strane gól striedajúceho Torresa neplatil kvôli ofsajdu.
Katalánske mužstvo tak môže ďalej pomýšľať na obhajobu trofeje, s 32 prvenstvami je rekordérom Copa del Rey.