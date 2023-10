Najväčšiu senzáciu vedie Stolica: Musíme predávať, nestojíme na oligarchovi, tvrdí šéf

Aj pre nás je to dosť veľké prekvapenie, že sme tam, kde sme. Všetko je však o ľuďoch. Zatiaľ to vyzerá tak, že sme našli správneho človeka na poste hlavného trénera. Už počas našich prvých rozhovor pochopila jedna a druhá strana veľmi rýchlo, že o čo nám ide. Výsledkom toho je disciplína a veľká viera v kabíne. Začíname mať silný tím, ktorý ťahá za jeden povraz. Pri dnešnom futbale je to základ. Máme z toho radosť.

Stolica predtým viedol oveľa bohatší Partizan Belehrad. Mal ponuky zo Spojených Arabských Emirátov a Číny, ale vybral si Trenčín. Musel byť pre vás oveľa drahšou investíciou ako jeho mladí predchodcovia. Je to tak?

Áno. Jeho skúsenosť bola predsa len na inej báze ako v prípade jeho mladších predchodcov. Inšpiráciou sme však pôvodne brali z krátkodobej histórie. Po Adriánovi Guľovi sme dali šancu mladému Martinovi Ševelovi, ktorý nemal predtým žiadne skúsenosti a dokázal to vtedy zvládnuť. V klube bola úplne iná energia, iné nastavenie. Ančic, Zimen, či Cifranič to mali ozaj veľmi ťažké. Stavali sme štadión, mali sme kopec iných problémov. Nedokázali sme sa na sto percent venovať športovej stránke. Je úplne iné, keď ste začínajúci hlavný tréner, alebo iba asistent. Bolo tam viacej faktorov. Prvýkrát sme cítili, že potrebujeme zobrať človeka z vedľajšieho prostredia. Dali sme mu možnosť, aby si vybral do svojho tímu aj vlastných ľudí, trebárs asistentov. Zatiaľ to vyzerá ako dobrý krok. Áno, trošku sme viac investovali. Ale nie je to zase až taká diametrálne odlišná investícia od toho, čo tu bolo predtým. Možno sa nám to v najbližšom prestupovom období aj niekoľkonásobne vráti. Má to svoj zmysel a význam. Zatiaľ to funguje.