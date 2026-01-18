Pôsobil aj v Barcelone. Syn holandskej legendy je novým riaditeľom v Ajaxe

Jednou z jeho prvých úloh bude nájsť nového hlavného trénera.

Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam vymenoval za nového technického riaditeľa Jordiho Cryuffa.

Syn legendy holandského futbalu Johana Cruyffa sa zhostí svojej funkcie oficiálne od 1. februára, s klubom podpísal kontrakt do júna 2028.

„Ani nemusím hovoriť, ako veľa to pre mňa a moju rodinu znamená. Štadión je pomenovaný po mojom otcovi, Ajax je unikátnym klubom s bohatou históriou a ja urobím všetko, aby sme spoločne mohli napísať novú úspešnú kapitolu,“ citovala agentúra AFP Cruyffa.

Jednou z jeho prvých úloh bude nájsť nového hlavného trénera, od novembra je dočasným koučom tímu Fred Grim.

V domácej Eredivisie je Ajax na tretej pozícii s 18-bodovou stratou na PSV Eindhoven a v Lige majstrov je až na 34. pozícii z 36 klubov.

Cruyff pôsobil v uplynulých rokoch v manažérskych funkciách okrem iného v Barcelone alebo pri reprezentačnom tíme Indonézie.

