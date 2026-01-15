Prvú ligu hral polroka zadarmo. V Rakúsku zarábal omnoho viac, no napriek tomu sa vrátil

V minulej sezóne iba deviate Nové Zámky zimujú aktuálne v západniarskej tretej lige na bronzovom stupienku s päťbodovou stratou na vedúce béčko nikéligového AS Trenčín a dvojbodovou na druhú Myjavu. O dobré jesenné vysvedčenie sa pričinili aj vydarené letné posily.
Okrem užitočného nigérijského dua Babajide Ezekiel Isaiah a Saifullahi Ibrahim, či „septembrového“ Kristiána Urbana, ktorý sa po lete nepohodol v konkurenčných Malackách sa medzi opory mužstva zaradil aj 32-ročný Ádám Mészáros, ktorý sa do novozámockého FKM vrátil po dva a pol roku z rakúskej nižšej súťaže.
Tento odchovanec KFC Komárno odchádzal zo Zámkov v zime presne pred tromi rokmi síce do TSV Grein, minulé leto sa však vrátil už z SCU Ybbsitz.
„Do bližšie položeného Ybbsitzu som prestúpil kvôli vzdialenosti, pretože do Greinu som dochádzal 330 km. Sú to kluby na úrovni našej piatej ligy, no s oveľa lepším zabezpečením a aj podmienkami.
Keď ma však pred touto sezónou oslovil tréner Marián Süttő spolu s asistentom Igorom Obertom, rozhodol som sa vrátiť do Nových Zámkov najmä kvôli únavnému dochádzaniu a to aj napriek tomu, že v Rakúsku som mal oproti našej tretej lige neporovnateľne lepšie finančné podmienky. Za štyri vycestovania a štyri odohrané zápasy sme tam dostávali zhruba dvakrát vyššie odmeny.
Navyše, v FKM už nebolo bývalé vedenie, práve kvôli ktorému som odišiel hrať radšej do Rakúska,“ vysvetlil pre Sportnet Ádám Mészáros.
Súčasť najlepšej obrany
Jeho staronové mužstvo dostalo v 15 jesenných zápasoch najmenej, iba 16 gólov.
„Mám 32 rokov a myslím si, že už aj nejaké tie skúsenosti, verím preto že k dobrej defenzívnej činnosti som prispel počas jesene aj ja.
Samozrejme, našou veľkou oporou bol skúsený brankár Andrej Maťašovský, s ktorým mám skvelý vzťah ešte zo Serede, za ktorú sme hrali pred ôsmimi rokmi druhú ligu.
Nedá mi však nespomenúť, že aj jeho dvojka, mladý Ákos Magyarics má svoje kvality, a keď je treba a je hodený do vody, nesklame.“
Zeleno-bieli majú za sebou jeseň, akú z pohľadu štatistík ešte nepredviedli. Najmä vďaka vzácne úspešnému vstupu, keď súťaž po úvodných šiestich kolách viedli, zimujú na treťom mieste s výsledkovou bilanciou 9 – 2 – 4.
„Z môjho pohľadu bolo mimoriadne dôležité víťazstvo 2:0 doma hneď v prvom kole súťaže proti nebezpečnému béčku Dunajskej Stredy, proti ktorému sme dali oba góly do 60. minúty hry, čo bolo rozhodujúce.
Vôbec prvé dva body sme stratili až vo štvrtom kole v Prievidzi, ale z trávnika silného súpera sme priviezli jeden cenný plusový bod za remízu 1:1. Naozaj to bol obojstranne dobrý treťoligový zápas, v ktorom sme mohli vyhrať, ale aj prehrať.
Škoda len, že sme pol hodinu pred koncom za stavu 1:1 nepremenili pokutový kop,“ zamyslel sa prerobený krajný bek, ktorý udržal na svojej pravej strane 5-gólovú hrozbu nováčika Jozefa Balčiráka.
Na Myjave nevyhrá nik, tvrdí
Prvá prehra nečakaného lídra prišla až v polovici jesene, v 8. kole na Myjave (2:0).
„V mužstve máme síce aj niekoľko legionárov, 80 percent kádra však chodí do práce a Myjava hráva svoje domáce zápasy v piatok večer pod umelým osvetlením, teda v pracovný deň. Myslím si preto, že tam nezvíťazí nikto.
Po pracovnej smene vtedy nasledovala povedzme trojhodinová cesta na súťažné stretnutie až na Kopanice, kde sa hralo vo večerených hodinách. Ja som sa v tom zápase necítil naozaj komfortne a poviem úprimne, podal som v ňom svoj najslabší výkon na jeseň,“ priznal futbalista tretej najvyššej súťaže, s ktorým sme si museli naplánovať rozhovor na 12. hodinu, teda v čase obedňajšej prestávky.
Späť však k strieborným Myjavčanom, doma hrali - na svojom ligovom štadióne - osemkrát, z toho neprehrali naozaj ani raz, šesťkrát zvíťazili a celý víkend mohli potom sledovať vývoj na špici tabuľky.
Zahodená penalta
V stretnutí predposledného jesenného kola doma proti béčku AS Trenčín išlo v Nových Zámkoch o priebežnú vedúcu priečku súťaže. Po víťazstve 2:0 sa tešili hostia, ktorí sa stali po nevídanom jesennom finiši nakoniec polovičným majstrom.
„Mladí Trenčania ma svojim výkonom a hrou naozaj prekvapili. V tom zápase boli lepší a keďže od 44. minúty sme museli hrať v oslabení bez vylúčeného Babu Ezekiela, situáciu sme mali sťaženú.
Po prvom polčase sme prehrávali o gól, v prestávke sa mužstvo povzbudzovalo a išli sme s úmyslom vyrovnať. Tréner ma poslal z kraja obrany do útoku s pokynom vytvárať spolu s Róbertom Ešekom šance na zakončenie.“
Hneď v 48. minúte prišiel pokutový kop, ktorý však 16-ročný Marek Jurák práve Ádámovi Mészárosovi vystihol a vytesnil na roh.
„Penaltu som kopol po zemi k žrdi, ale slabo. Lopta nemala potrebnú razanciu a šikovný brankár ju vyrazil. Hostia však hrali naozaj dobrý zápas, navyše celý druhý polčas mali početnú výhodu o jedného hráča, ktorú dokonale využili na zaslúžené víťazstvo,“ ukázal objektivitu autor nepremenenej jedenástky.
Jeho mužstvo si však napravilo chuť vzápätí v poslednom jesennom kole víťazstvom na umelej tráve v Radave proti béčku KFC Komárno 3:0.
„Na tom zápase mi veľmi záležalo a motivoval som aj spoluhráčov. Nie však preto, že som hral proti svojmu rodnému mestu, ale preto, aby sme odchádzali na zimnú prestávku v čo najlepšom rozpoložení.“
Pol roka zadarmo
Futbalista, ktorému ešte v doraste predpovedali za jeho ofenzívne schopnosti svetlú budúcnosť, si po odchode z rodného Komárna vyskúšal postupne nasledovné štácie - Veľký Meder, Skalicu, Sereď, Komárno, Nové Zámky, Veľké Ludince, Marcelovú, FC Nitra, Nové Zámky a spomínané dva kluby v Rakúsku.
V Skalici a Seredi hral druhú najvyššiu súťaž. „S FC Nitra sme boli vtedy v prvej lige, lenže pol roka som tam hral za vtedajšieho vedenia a investorov z Nemecka zadarmo.
Až neskôr sme si začali vymáhať svoje platy a postupne nám začali vyplácať peniaze. I tak som však dostal iba necelých 60 percent dlžnej sumy. Práve v tom období bola Nitra preradená z prvej až do tretej ligy.“
Neskôr vypadla až do štvrtej, v ktorej dnes zimuje na prvom mieste a všetko nasvedčuje tomu, že v budúcej sezóne dôjde aj k pikantnému susedskému derby zápasu Nových Zámkov a Nitry.
Úspešná jeseň
„Tréner Süttő ma potreboval na poste pravého obrancu, hoci som bol odjakživa ofenzívny hráč, s pribúdajúci rokmi som občas zaskakoval aj na kraji obrany.
Napríklad v tretej lige v Marcelovej, kde bol trénerom Peter Lérant s asistentmi Gejzom Baranyaiom a Jozefom Kotulom, alebo druhej v Skalici a jeden zápas som odohral na pravej strane obrany aj za Nitru v prvej lige. Aj preto nebol problém sa prispôsobiť a hrať, kde je potrebné.“
Ako je teda jeden z najskúsenejších Novozámčanov spokojný s prvou polsezónou, zisťujeme. „Osobne si myslím, že naše jesenné účinkovanie sa dá hodnotiť pozitívne. A to aj napriek tomu, že pomerne často bol káder najmä kvôli zraneniam priúzky.
Kvalita v ňom však je, no až po prípadných zimných zmenách uvidíme, na čo nám to bude v konečnom účtovaní stačiť.“
Priúzky káder opúšťa kapitán
Zatiaľ je istá jedna jóbova zvesť, podľa ktorej na jar už nevybehne v zeleno-bielom kapitán s povestnou prilbou na hlave a jedna z najväčších osobností mužstva Dominik Fótyik, ktorý sa pred týždňom podrobil operácii kolena.
Bývalý prvoligový zadák Žiliny dirigoval najpevnejšiu obranu tretej ligy z postu stopéra, kde by ho mohol zastúpiť napríklad kovaný stopér Róbert Ešek, z núdze hrajúci na hrote útoku. Gólového hroťáka klub už i tak začal hľadať hneď po poslednom jesennom kole.
Inak, Dominik Fótyik, dochádzal do rodných Nových Zámkov 220 kilometrov zo Žiliny, kde je s rodinou usadený a kde trénoval už druhý rok kategóriu prípraviek. Teraz dostal ponuku z MŠK Žilina na miesto asistenta trénera pri žiakoch U13.
„Najskôr som o tom hovoril s trénerom Nových Zámkov Mariánom Süttőm, čo by na to povedal a či by ma uvoľnili. Okrem toho som v Žiline podstúpil už aj plánovanú operáciu s vyčistením vonkajšieho menisku, takže úvod tretej ligy by som asi aj tak nestihol. Kopačky však zatiaľ na klinec nevešiam, snáď si ešte nejakú nižšiu súťaž v okolí Žiliny z pasie zahrám,“ ozrejmil jeden z najúspešnejších futbalových rodákov z Nových Zámkov.
„Na uplynulú jeseň v Zámkoch mi zostanú pekné spomienky. Najmä kvôli silnému kolektívu sme dokázali otáčať ťažké zápasy a skončiť na priebežnom treťom mieste. Chalanom želám úprimne ešte úspešnejšiu jarnú časť sezóny,“ zakončil novozámockú kapitolu Dominik Fótyik.
Plechovú tribúnu vymenia
Ako by porovnal stabilný hráč základnej zostavy Ádám Mészáros terajšie mužstvo a podmienky s tým spred troch rokov, keď z neho dochádzal za hranice.
„Teraz je mužstvo kvalitnejšie a po vstupe nového majiteľa sú aj podmienky určite lepšie. Vidieť to aj na postupnom skultúrňovaní štadióna, ktorý vďaka vedeniu mesta prechádza modernizáciou.
Napríklad staré šatne nám dalo mesto zrekonštruovať a teraz vyzerajú naozaj vynikajúco so všetkým, čo k tomu patrí. Za to chcem aj za celú kabínu vedeniu klubu i mesta poďakovať. Dokonca, už sú plány aj na novú tribúny, ktorej komfort by naši diváci určite ocenili.“
Staručká plechová tribúna bola kedysi postavená pre potreby v poradí druhého klubu v meste. Bývalá Sigma Nové Zámky hrávala nižšie súťaže, no dnes už nízka a nevkusná tribúnka pre treťoligové mesto s druholigovou perspektívou nepostačuje.
Okresné mesto bez umelky
Mimochodom, Nové Zámky sú už jedným z posledných okresných miest Slovenska bez ihriska s umelou trávou. Aj túto zimnú prípravu začalo aktuálne tretie mužstvo tretej ligy SFZ v sobotu 10. januára iba na malej umelej tráve ihriska hádzanárskych rozmerov.
Pritom ihriská s modernou umelou trávou rastú na Slovensku ako huby po daždi. Nakoniec, jedno také bolo pred rokmi naplánované aj v tomto 37-tisícovom meste.
Lenže, po žabomyších vojnách ľudí, ktorí rozhodovali nasmerovali štadión s umelkou „inej generácie“ aj so zázemím nakoniec radšej do Radavy. Veď dochádzať 25 kilometrov na tréning treťoligové mužstvo v zime zvládne.