Inter so Škriniarom je stále v hre o finále pohára, v metskom derby gól nepadol

Coppa Italia - semifinále, 1. zápas

Inter: Handanovič (C) - Škriniar , de Vrij, Bastoni - Dumfries (88. Darmian), Barella (65. Arturo Vidal), Brozović, Çalhanoğlu, Perišić (88. Gosens) - Džeko (80. Correa), Lautaro Martínez (65. Alexis Sánchez)

AC: Maignan - Florenzi (84. Calabria), Tomori, A. Romagnoli (C) (26. Kalulu), Hernández - Binnásir, Kessié - Saelemaekers (67. Messias), Krunić (67. B. Díaz), Leão (67. Rebić) - Giroud

MILÁNO. Mestské derby medzi milánskym AC a Interom sa v 1. zápase semifinále Coppa Italia skončilo bezgólovou remízou.

V drese Interu odohral celý zápas Slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý dokázal ubrániť hviezdy AC.

Gól by však by zápasu pomohol. Oba tímy tak majú pred odvetou rovnaké šance na postup do finále.